Geen ghb in bloed van onwel geworden studenten bij après-ski

In het bloed van drie van de Nederlandse studenten die tijdens de après-ski in het Franse Risoul onwel werden, is geen ghb gevonden. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het bloedonderzoek.

Wel hadden de studenten uit Utrecht en Rotterdam een grote hoeveelheid alcohol in hun lichaam, meldt RTL Nieuws op basis van gegevens van het Franse Openbaar Ministerie.

Of er cocaïne, cannabis of heroïne in het bloed zat, moet nog blijken. Die onderzoeksresultaten volgen later.

Eind vorige maand meldden de drie studenten zich bij de politie. Zij deden aangifte van drogering de avond ervoor, waarna hun bloed werd onderzocht, schrijft RTV Utrecht.

Studenten van studentenverenigingen uit verschillende steden werden twee weken geleden op verschillende avonden onwel tijdens het uitgaan in de Franse wintersportplaats. Een deel van hen moest in het ziekenhuis worden opgenomen. De vakantie werd voortijdig afgebroken.