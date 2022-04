AIVD en MIVD mogen meer doen tegen cyberaanvallen Rusland en China

De inlichtingendiensten AIVD en MIVD mogen tijdelijk meer doen om op te treden tegen cyberaanvallen van staten als Rusland en China. Dat heeft het kabinet besloten. Ze krijgen niet meer bevoegdheden, maar kunnen wel sneller en effectiever optreden doordat er in minder gevallen vooraf expliciet toestemming moet worden gevraagd.

"Een aanval begint in Nederland en springt bijvoorbeeld ineens over naar Zuid-Amerika. Om de aanvaller te kunnen volgen moet er weer opnieuw bevoegdheid aangevraagd worden, terwijl je meteen mee wilt kunnen kijken", zegt minister Bruins Slot.

Zo mogen de diensten meer doen met 'bulkinterceptie', dat is het opvangen en doorspitten van grote hoeveelheden data. Op het gebied van hacken mogen de diensten sneller van werkwijze en systeem veranderen omdat vijandige hackers dat ook doen.

"Rusland, China maar ook andere landen hebben aanvallende cyberstrategieën", zegt Bruins Slot die over de AIVD gaat. "De Russische inlichtingendienst heeft pas Nederlandse routers gekaapt. De aanvallers zijn snel en wendbaar, dat moeten wij ook zijn."

Oorlog

Het kabinet heeft de wet eind vorig jaar al aangekondigd in verband met toenemende digitale aanvallen op Nederland door Rusland en China. De landen leggen systemen plat, saboteren digitale infrastructuren, spioneren en stelen informatie.

"De diensten moeten ons beschermen in een wereld waarin Rusland en China het spel volgens hele andere regels spelen," zegt minister van Defensie Ollongren die over de MIVD gaat. "Ik denk dat de oorlog die nu gaande is mensen er nog meer van doordringt hoe belangrijk dit is."

Het wetsvoorstel is vandaag openbaar gemaakt zodat belanghebbenden er op kunnen reageren.

De twee inlichtingendiensten staan onder wettelijk toezicht van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). Die commissie toetst of de AIVD en de MIVD zich houden aan de wet.