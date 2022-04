'Meerdere eredivisiespelers betrokken bij illegaal gokbedrijf'

Meerdere voetballers uit de eredivisie zijn betrokken bij een illegaal gokbedrijf, meldt het AD. Het gaat om de inmiddels opgeheven goksite Edobet. Tom Beugelsdijk en Aaron Meijers, spelers bij Sparta, zouden aandelen in dat bedrijf hebben gehad.

Andere voetballers, onder wie AZ-speler en Oranje-international Jordy Clasie, hebben volgens het AD grote bedragen overgemaakt naar een rekening van Edobet. Bij Clasie zou het gaan om in totaal 30.000 euro. De krant zegt koopcontracten en banktransacties te hebben ingezien.

Edobet werd werd vorig jaar in verband gebracht met de criminele organisatie van de Haagse Piet S., die wordt verdacht van grootschalige drugshandel. Volgens justitie heeft diens zoon Freddy S. het gokbedrijf in 2017 opgericht. In het onderzoek naar de criminele organisatie van S. moesten onder anderen de oud-profvoetballers Dirk Kuijt en Wesley Sneijder getuigen. Zij zouden regelmatig via Edobet hebben gegokt.

Aandelencontracten

Het AD concludeert nu dat de betrokkenheid van profvoetballers bij Edobet vele malen groter is dan verwacht. Beugelsdijk en Meijers zouden respectievelijk 1 en 2 procent van de aandelen van het bedrijf te hebben gekocht. Beugelsdijk heeft daarbij afgesproken dat zijn aandeel na zijn profcarrière zou worden uitbetaald via het speciale pensioenfonds voor voetballers, schrijft de krant.

De goksite zou meerdere andere voetballers ook aandelen hebben aangeboden. Zo kreeg Ricardo Kishna volgens de krant een aandelencontract van 50.000 euro aangeboden, dat hij uiteindelijk niet heeft getekend. Wel zou de ADO-speler regelmatig via Edobet hebben gegokt. "Als ik dan won, kreeg ik dat geld cash uitbetaald."

'Belangen van voetbal geschaad'

De KNVB zegt in een reactie tegen het AD dat het zorgelijk is dat profvoetballers gokken bij illegale gokbedrijven of aandeelhouder zijn in een (illegaal) gokbedrijf. "Illegale goksites zijn sowieso verboden. Als spelers dan aandeelhouders zijn, maken ze eigenlijk onderdeel uit van een illegale en dus verboden organisatie. Indien dat enige relatie heeft met het voetbal, zou dit ook kunnen worden aangemerkt als het schaden van de belangen van het voetbal en dat is een tuchtrechtelijke overtreding."

De genoemde spelers zelf willen niet inhoudelijk reageren op de berichtgeving. Spartavoetballer Tom Beugelsdijk zegt tegen het AD dat hij daar niets aan heeft. "Mensen hebben hun oordeel toch al klaar. Het was voor na mijn carrière, dat staat in de documenten. Dat zegt genoeg."

Zowel Sparta Rotterdam als het Openbaar Ministerie was vandaag niet bereikbaar voor een reactie aan de NOS.

Matchfixing

Beugelsdijk werd een jaar geleden in verband gebracht met matchfixing. Uit onderzoek van de NOS bleek toen dat een eredivisiespeler werd verdacht van het uitlokken van een gele kaart, waarna de naam van Beugelsdijk rondging. Sparta Rotterdam en Beugelsdijk zelf hebben die betrokkenheid steeds tegengesproken.