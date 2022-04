Oekraïense 'aanval' op Rusland: valse vlag of logisch doelwit?

#BREAKING : Video reportedly of Ukrainian attack helicopters striking oil facility in Belgorod, across the border inside Russia pic.twitter.com/NfQVJ97rbA

Video from this morning of the oil storage facility in Belgorod on fire after last night’s attack. https://t.co/XCKVS3jswy pic.twitter.com/ITn9fmx5t5

Daar komt bij dat er twee dagen geleden in de regio Belgorod ook al explosies te horen waren bij onder meer een munitiedepot, waarbij in eerste instantie ook werd gespeculeerd over een Oekraïense aanval. Van beide kanten kwam daar geen duidelijkheid over.

"We weten dat er na de aanval een behoorlijke brand is uitgebroken en dat er honderden mensen geëvacueerd moesten worden. Maar dat het zou gaan om Oekraïense helikopters, zoals de gouverneur van Belgorod zei, is niet bevestigd door Oekraïne. Verder zijn er ook twijfels over die helikopters, want ze zouden van een type zijn dat Oekraïne helemaal niet bezit. En er leven ook vragen over hoe het überhaupt mogelijk is dat Oekraïne zo ver met helikopters Rusland kan binnendringen, boven gebied waar Russische troepen actief zijn en waar volop luchtafweergeschut is. Dus er zijn nog heel veel vragen over de ware toedracht achter dit incident. Rusland heeft Oekraïne overigens eerder al eens beticht van aanvallen op Russisch grondgebied. Dat ging toen om raketten, maar dat is nooit door Oekraïne bevestigd."

"Een aanval op Rusland kan worden gebruikt als voorwendsel voor een meer openlijk gebruik van dienstplichtigen", twitterde Anton Barbashin, hoofdredacteur van de site Riddle, die uitlegstukken over Rusland schrijft. Volgens Barbashin was het belangrijk om in de gaten te houden in welk frame de Russische staatstelevisie de aanval zou plaatsen.

De eerste reacties op de Russische beschuldiging van vandaag waren dan ook weifelend. Volgens hen was het niet uit te sluiten dat Rusland de aanval zelf op poten had gezet; een zogenoemde valse-vlag-operatie.

#BREAKING The Ukrainian General Staff tells my colleague @fpiatov , it does “not have this information” that Ukrainian forces attacked an oil depot in Belgorod oblast, hinting that the attack could have been a Russian false flag operation to justify further brutal attacks on 🇺🇦.

Het is "best logisch" om een dergelijk opslagpunt te raken, zegt hij. "Het kan verband houden met de bevoorrading van de Russen. Zij hebben nu een soort gevechtspauze ingelast, een beetje onder de schemer van de vredesonderhandelingen. Maar in de praktijk draait het om hergroeperen en dus ook herbevoorraden. Daar is brandstof een onderdeel van en dat maakt zo'n oliedepot een strategisch doelwit", legt hij uit.

Het zou volgens Zandee ook onverstandig zijn van de Russen om iets cruciaals voor de eigen oorlogsinspanning, zoals een oliedepot, te vernietigen. Zandee: "Plus: waarom zou een land dat nu al vijf weken kampt met een invasie niet een keer terugslaan?"

De aanval zou zijn uitgevoerd met gevechtshelikopters van het type Mi-24. Die zijn volgens Zandee goed in staat om op lage hoogte, dus onder het zicht van de radar, te vliegen. "En 30 kilometer is dan niet heel ver. Ik acht het met alle mitsen en maren dus niet uitgesloten."

Symbolisch

Frans Osinga, hoogleraar oorlogsstudies aan de Universiteit Leiden, vindt het "heel lastig" om op basis van de huidige berichtgeving te zeggen of er sprake is geweest van een operatie onder valse vlag of daadwerkelijk een Oekraïense aanval. "Ik acht Poetin ertoe in staat, maar het zou niet heel logisch zijn. En als het Oekraïense helikopters waren, is het heel opmerkelijk en knap dat dit ze is gelukt. Ze zijn dan midden in de nacht laag over het gebied rond Charkov gevlogen, waar het wemelt van de Russen."

Boven alles is de aanval volgens Osinga symbolisch, zegt hij. Met name vanuit Oekraïens perspectief. Het zou een van de eerste aanvallen zijn op Rusland door een ander land sinds de Tweede Wereldoorlog. Osinga: "Als de Oekraïners hier achter zitten, is het dus om aan te geven: wij kunnen jullie ook aanvallen, waardoor de Russen nu misschien moeten overwegen stellingen te verplaatsen om het militaire achterland te versterken."

Ondanks de vele onduidelijkheden speelde de aanval op het oliedepot in Belgorod in ieder geval al een rol in de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Vandaag spraken delegaties van de landen elkaar via videoverbinding en volgens Kremlin-woordvoerder Peskov leiden gebeurtenissen zoals in Belgorod niet tot "comfortabele voorwaarden" om die gesprekken voort te zetten.