Dode bij schietpartij op parkeerterrein Hoofddorp

Bij een schietpartij aan het Leenderbos in Hoofddorp is een persoon om het leven gekomen.

De politie kreeg rond 12.00 uur een melding van een schietpartij op een parkeerterrein. Daar troffen agenten even later iemand aan die gewond was. Hulpverlening mocht niet baten, het slachtoffer overleed korte tijd later.

Er is nog geen verdachte aangehouden. Via Burgernet is een oproep gedaan om uit te kijken naar twee verdachten en een zwarte Volkswagen, een Polo of een Golf.

De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.