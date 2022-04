Sneeuw zit hockeycompetities dwars, geen wedstrijden op vrijdag

De Nederlandse hockeybond heeft besloten om alle wedstrijden in de hockeycompetities van vrijdag af te gelasten. Volgens de bond liggen nog veel velden vol sneeuw en is er twijfel of deze vanavond al weg is.

"Daarnaast is de voorspelde gevoelstemperatuur in een groot deel van het land vanavond rond of onder het vriespunt", zegt de KNHB. "Dit leidt tot mogelijke opvriezing met risico op blessures en het niet uitspelen van wedstrijden."

Topper gaat niet door

Vrijdagavond stond onder meer de topper in de Hoofdklasse tussen Amsterdam en Pinoké, de nummers drie en vier van de ranglijst, op het programma. Bij de vrouwen wordt er vanaf 20 april pas weer gespeeld op het hoogste niveau omdat Oranje zaterdag en zondag in de Pro League speelt tegen de Verenigde Staten.

De bond houdt de komende dagen de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en zal op vrijdagavond en zaterdagochtend bekijken of de duels van zaterdag doorgang kunnen vinden. Op zaterdagavond en zondagochtend wordt er gekeken naar de omstandigheden voor de wedstrijden van zondag.

Ook dan staat er een speelronde op de rol voor de Hoofdklasse bij de mannen.