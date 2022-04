Nederlandse providers moeten populaire illegale torrentsites blokkeren

Nederlandse internetproviders moeten zes illegale downloadwebsites blokkeren. Die maatregel volgt op een uitspraak van de rechter in een zaak die Stichting Brein had aangespannen. De blokkades moeten per direct worden doorgevoerd.

Stichting Brein, een organisatie die zich inzet tegen inbreuk op intellectueel eigendomsrecht, had de zaak aangespannen tegen provider Delta Fiber Nederland. Het is wettelijk toegestaan om websites te blokkeren als auteursrecht wordt geschonden.

De strafmaatregel treft de populaire illegale torrentsites Eztv, Kickasstorrents, LimeTorrents, Yts, 1337x en Rarbg. Op die websites kunnen gebruikers illegaal films, series, games en muziek downloaden. Uit cijfers van Stichting Brein blijkt dat maandelijks honderdduizenden Nederlanders deze websites bezoeken.

'Mijlpaal in Nederland'

Het is de eerste keer dat in Nederland meerdere torrentsites geblokkeerd moeten worden. "Dit is een mijlpaal. In verschillende EU-landen gebeurt dit al jaren, wij maken nu een inhaalslag", zegt Tim Kuik, directeur van Stichting Brein.

Kuik verwacht dat de blokkade ertoe leidt dat de meeste gebruikers illegale websites voortaan links laten liggen. "Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen niet op zoek gaan naar andere illegale sites, maar naar legaal aanbod."

Eerder moesten providers de populaire website The Pirate Bay al blokkeren. Daardoor daalde het aantal bezoeken aan de site met meer dan 95 procent, bleek uit onderzoek van Stichting Brein.

Streamingsdiensten

Door de opkomst van streamingdiensten is illegaal downloaden wel afgenomen, denkt Kuik, maar er is nog steeds belangstelling voor. De mate waarin illegaal downloaden is afgenomen door het aanbod van legale alternatieven, is niet bekend.

Al jaren is een kat-en-muisspel gaande tussen de aanbieders van illegale content en organisaties die illegaal downloaden tegen willen gaan. Zo kunnen de illegale websites de blokkades omzeilen door hun website te verplaatsen of een nieuwe domeinnaam aan te maken. Gebruikers weten de blokkades te omzeilen met bijvoorbeeld een VPN-verbinding, waardoor hun locatie wordt verhuld.