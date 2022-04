Gazprom: gasleveringen gaan door onder nieuwe Russische regels

De Russische gasleveringen aan Europa gaan vandaag gewoon door, onder de nieuwe Russische regels. Dat meldt het staatsgasbedrijf Gazprom. Gisteren tekende president Poetin een decreet dat erop leek te wijzen dat de gaskraan dicht zou worden gedraaid als er niet in roebels werd afgerekend. Een woordvoerder van het Kremlin laat weten dat vandaag de gaskraan naar Europa niet wordt dichtgedraaid. De gasleveringen van de komende weken hoeven pas in de tweede helft van deze maand te worden betaald. In het decreet leek te zijn vastgelegd dat gas voortaan alleen nog direct in roebels kon worden afgerekend door 'onvriendelijke naties'. Daaronder vallen alle EU-landen, maar ook het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Australië. Dat bleek iets anders te liggen: via een omweg is het toch mogelijk om de rekeningen in euro's of dollars te betalen.

Hoe werkt gas betalen in roebels, volgens het decreet? Voor elke klant, overheid of energiebedrijf worden twee speciale derdenrekeningen geopend, een voor buitenlandse valuta zoals de euro, en een voor Russische roebels. De klant stort de gasrekening op de eerste derdenrekening in de contractueel afgesproken euro's of dollars. De Gazprombank wisselt dat bedrag om in roebels en zet dat op de tweede derdenrekening. Pas daarna is de gasrekening betaald. Rusland kan zeggen dat het gas in roebels wordt afgerekend, terwijl de gasafnemers gewoon in euro's of dollars betalen.