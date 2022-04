India wil niet kiezen in Oekraïne-conflict, maar dat wordt steeds lastiger

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is in India voor een ontmoeting met zijn Indiase collega Subrahmanyam Jaishankar. India heeft tot nu toe de oorlog in Oekraïne niet veroordeeld. Niet omdat India de oorlog steunt, maar omdat het land belang heeft bij goede relaties met zowel Rusland als het Westen.

Bij de stemmingen in de Verenigde Naties over de Russische invasie onthield India zich tot nu toe van zijn stem. Rusland noemde die opstelling prijzend onafhankelijk en evenwichtig.

Zowel Rusland als India deed tot nu toe geen uitspraken over het bezoek van Lavrov, maar volgens lokale media zijn de voornaamste agendapunten de oorlog en handel, en dan met name de verkoop van Russische wapens en olie aan India.

India is voor wapens en andere militair materieel grotendeels van Rusland afhankelijk. Ook strategisch is Rusland al decennia een belangrijke bondgenoot. Zo sprak Rusland in de VN zijn steun uit voor India in kwesties rond Kashmir en kernproeven. Toen twee jaar geleden het grensconflict tussen China en India uit de hand liep, leverde Rusland met extra spoed wapens aan India.

Wapens ingezet tegen China

Hoewel de Amerikaanse president Biden het Indiase standpunt over de oorlog in Oekraïne "enigszins wankel" noemde, is er in diplomatieke kringen wel begrip voor, stelt een diplomatiek verslaggever van de Indian Express. Dat komt mede doordat Russische wapens door India tegen China werden ingezet, wat ook weer in het belang was van het Westen, aldus de Indiase krant.

India en de VS trokken de afgelopen jaren steeds meer samen op als tegenwicht tegen China in de regio. Met Japan en Australië vormen ze het bondgenootschap Quad. Tot nu toe kreeg India dan ook geen sancties opgelegd van de VS voor het kopen van Russische wapens.