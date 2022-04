Vier Nederlanders aangehouden voor plofkraken in Duitsland

Drie Utrechters en een Amsterdammer zijn opgepakt op verdenking van het voorbereiden en plegen van plofkraken op geldautomaten. Die zouden vooral in Duitsland zijn gepleegd.

Drie verdachten werden in het Duitse Gießen opgepakt. Zij reden in een zeer snelle auto met valse kentekenplaten. In de auto werden explosieven gevonden die kunnen worden gebruikt bij plofkraken. De vierde verdachte werd bij een bedrijf in Tilburg opgepakt. Dat bedrijf is doorzocht.

Het onderzoek naar de plofkrakers begon eind vorig jaar; de politie werkte daarin samen met Duitse collega's. "Zonder die samenwerking was dit resultaat niet mogelijk geweest", zegt de politie tegen RTV Utrecht.

De verdachten zitten nog vast. De verdachten in Duitsland worden vandaag voorgeleid voor een onderzoeksrechter. De Utrechter die in Tilburg is aangehouden hoort vandaag ook of hij langer vast blijft zitten.