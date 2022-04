Veel spelers met transfervrije status: Labyad de duurste, bij Heerenveen de meeste

De creativiteit van Zakaria Labyad, de keeperskunsten van Erwin Mulder of de ervaring van Wout Brama. Allemaal gratis op te halen aan het eind van het seizoen, nu de clubs duidelijkheid hebben gegeven over hun toekomst. Want dat moesten ze voor vandaag doen.

Er zijn uitzonderingen, maar in de meeste gevallen moeten clubs aflopende contracten voor 1 april formeel opzeggen. Dat om te voorkomen dat voetballers toch onder dezelfde voorwaarden op de loonlijst blijven staan.

Uiteraard zijn de clubs vrij om na die periode toch weer met de spelers te gaan onderhandelen. Maar soms wordt dat scenario op voorhand al uitgesloten.

Ajax en Stekelenburg nog in gesprek

Bij Ajax loopt naast de transfervrije Noussair Mazraoui ook Zakaria Labyad gratis de deur uit, met een geschatte marktwaarde van vier miljoen euro de duurste eredivisiespeler van deze lijst. En ook het contract met de geblesseerde keeper Maarten Stekelenburg werd opgezegd, al wordt er nog wel gesproken over een langer dienstverband.

PSV lichtte nog snel even de optie in het contract van de verhuurde Michal Sadílek, zodat FC Twente hem niet gratis over kan nemen. Ook Feyenoord heeft amper zorgen om vertrekkers: de aan RKC verhuurde Achraf El Bouchataoui is de enige speler met eredivisie-ervaring die vertrekt.