Doden en gewonden bij explosie in Servische kolenmijn

Bij een explosie in een kolenmijn in Servië zijn acht doden gevallen en ongeveer twintig mijnwerkers gewond geraakt. Dat meldt de Servische nationale televisiezender RTS.

De explosie vond vroeg in de ochtend plaats. Volgens bronnen die het televisiestation aanhaalt, gaat het om een methaanexplosie waardoor een deel van de mijn instortte.

De gewonde mijnwerkers zijn naar een nabijgelegen ziekenhuis gebracht. Het merendeel van hen is lichtgewond. Hoeveel mensen in de mijn aan het werk waren ten tijde van de explosie is nog niet helemaal duidelijk. Schattingen lopen uiteen van ongeveer vijftig tot zestig mijnwerkers.

De Soko-mijn ligt op ongeveer 200 kilometer ten zuidoosten van Belgrado. De mijn is in bedrijf sinds het begin van de twintigste eeuw. In 1998 vond er ook een ongeval plaats. Daarbij kwamen 29 mijnwerkers om het leven.