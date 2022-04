André Cats, nieuwe directeur topsport: koorddansende verbinder met tembaar ego

Is Andries Sijbren Cats (Drachten, 3 september 1968) in het huidige tijdsgewricht de juiste man op de juiste plaats in een sportwereld die in ijltempo verandert? Het is aan de Fries om de vraag vanaf vandaag, zijn eerste werkdag, met een volmondig 'ja' te beantwoorden.



Anders dan zijn compromisloze voorganger Hendriks, architect van in totaal 91 olympische medailles, moet de nieuwe 'directeur topsport' zich een man tonen die bereid is water bij de wijn te doen. Dit om weerstand te kunnen bieden aan de steeds hoger oplopende maatschappelijke druk waar de Nederlandse topsport onder gebukt gaat.

Omlijsting

In de bossen van Papendal gaat onder Cats' leiding het roer onvermijdelijk om. Omlijsting van topsport is in een tijdperk waarin het draait om creëren van een veilig klimaat en voorkoming van grensoverschrijdend gedrag immers net zo belangrijk als absolute prestaties.

Meer dan ooit belooft het sturing geven aan TeamNL de komende jaren een balanceernummer op het dunne koord te worden. Met, tijdens het eerste meetmoment in olympisch Parijs, een welhaast onvermijdelijke spagaat als afsluiting.