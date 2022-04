Eerste finale voor Osaka in een jaar, treft nieuwe nummer één Swiatek

De Japanse tennisster Naomi Osaka is voor het eerst in ruim een jaar tot een finale doorgedrongen. Ze bereikte die in Miami, waar ze Belinda Bencic in een bij vlagen hoogstaande partij versloeg en uit de eindstrijd hield: 4-6, 6-3, 6-4. In de finale treft ze de Poolse Iga Swiatek.

Osaka en Bencic konden domineren als hun eerste service in was. Als dat niet het geval was, volgde er meer dan eens een verwoestende return. Bencic kwam in de derde set met 5-2 achter. De Zwitserse, de nummer 28 van de wereld, gaf niet op, maar kwam net tekort voor een vierde zege op rij tegen de Japanse (WTA-77).

Osaka's laatste finale was die van de Australian Open in 2021 en die won ze.

Swiatek langs Pegula

Swiatek won met 6-2, 7-5 van Jessica Pegula (VS, 16). De Poolse verkeert in bloedvorm. Ze boekte tegen de Amerikaanse al haar zestiende overwinning op rij en lost maandag de inmiddels gestopte Ashleigh Barty af als nummer één van de wereld.