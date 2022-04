Dagelijkse files keren terug na vervallen thuiswerkadvies

Sinds het thuiswerkadvies ruim twee weken geleden is komen te vervallen, is het weer een stuk drukker op de weg. Tijdens de ochtend- en avondspits staat er bijna elke dag 300 tot 400 kilometer file, meldt de ANWB.

Met name in Gelderland, Zuid-Holland en Noord-Brabant neemt het aantal files de laatste tijd flink toe, niet alleen tijdens de spits maar ook overdag. "De dagelijkse files zijn op diverse snelwegen weer terug. Laten we hopen dat we niet terugkeren naar de situatie van 2019, toen weggebruikers dagelijks stilstonden op bijna alle snelwegen in het land", zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie.

Een vergelijking van de filecijfers van de eerste drie maanden van dit jaar met die uit dezelfde periode in 2019 (dus voor de coronapandemie uitbrak) laat volgens de ANWB zien dat we nog ver af zijn van het 'oude normaal'. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er 62 procent minder opstoppingen, al lijken de cijfers van de laatste weken erop te wijzen dat het weer de kant op gaat van voor corona.

Dinsdag drukste dag

Volgens de ANWB loop je ook dit jaar op dinsdag de grootste kans om in de ochtend- en avondspits terecht te komen. Op vrijdag is het in de spits het rustigst, al is het op die dag overdag wel drukker dan op andere dagen.