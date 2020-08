Corona laait weer op in Libanon, maar heeft voor inwoners geen prioriteit

Nohad en haar bovenbuurvrouw Nawal wonen in Karantina. een van de zwaarstgetroffen wijken dichtbij de haven. Voor hen komt het niet als verrassing dat het aantal coronabesmettingen flink gestegen is. Daisy Mohr ging bij ze op bezoek en hoorde hoe corona voor hen geen prioriteit is.

Het Rafik Hariri ziekenhuis in Beiroet staat al vanaf het begin van de coronacrisis in de frontlinie. In dit openbare ziekenhuis is testen gratis en al vroeg in de ochtend staan mensen hier in de rij. Directeur Firas al Abiad maakt zich grote zorgen. "In de chaos van de nasleep van de explosie dachten mensen niet aan afstand houden, aan mondkapjes of aan andere maatregelen. Het was chaotisch en dit deed de besmettingsaantallen snel toenemen." Hij zegt dat meer dan tien procent van de testen die nu worden gedaan positief zijn.

Het aantal coronabesmettingen in Libanon neemt sinds de explosie in de haven van Beiroet toe. Hoewel Libanon de epidemie in eerste instantie redelijk onder controle leek te hebben komen er nu dagelijks ruim 600 nieuwe besmettingen bij. De afgelopen tien dagen werd meer dan een derde van het totaal aantal besmettingen (16.870) geregistreerd. Er overleden 156 mensen aan corona.

Een van de ziekenhuizen die door de explosie werd verwoest is het Karantina. De Zweedse arts Johan von Schreeb, die werd ingevlogen om de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bij te staan neemt er de schade op. "Ik denk dat we aan het begin van een tsunami staan. Het systeem is nu overbelast. Er is veel angst. Daarom is internationale steun nu zo hard nodig, als boost voor de moraal en de capaciteit," zegt hij. Ook de corona afdeling, die net gereed was, ligt door de explosie in puin.

Samen met drie internationale teams kijkt von Schreeb hoe hij het beste kan helpen. Ze nemen hun corona-ervaring uit eigen land mee: "Die know-how helpt ons de crisis hier beter te managen. Nu er steeds meer besmettingen zijn, wordt het een alsmaar grotere uitdaging voor het gezondheidssysteem."

Von Schreeb en zijn team lopen dagelijks mee in verschillende ziekenhuizen. "We zijn er om half acht voor de ochtendronde, we volgen ze in hun werk, we luisteren naar hun problemen en we kijken waar we kunnen helpen. Een groot deel van de dokteren en verplegers zijn uitgeput. Door hier te zijn en ze bij te staan in de ziekenhuizen geven we ze een morele boost zodat ze weer verder kunnen met hun werkzaamheden in deze zware tijden."