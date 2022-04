Na mindere periode zet Ünüvar Ajax-droom voort: 'Klaar voor eredivisie'

De weg van een talent naar de top gaat zelden over rozen. Ook niet als je Naci Ünüvar heet en al jaren in de jeugdopleiding van Ajax speelt. Al meer dan tien jaar is hij te zien op De Toekomst en al die jaren wordt hij ook gezien als een van de pareltjes binnen de opleiding. Een debuut met een doelpunt in het eerste op zestienjarige leeftijd paste dan ook helemaal in het verwachtingspatroon.

Drie wedstrijden Inmiddels zijn we ruim twee jaar verder en staat de teller op drie wedstrijden in de hoofdmacht. Alle drie in het bekertoernooi tegen amateurploegen. In de tijd tussen zijn debuut en nu kende de inmiddels 18-jarige Ünüvar een mindere periode. Kritiek kwam, maar hij vocht zich terug. "Ik zit lekker in mijn vel nu", lacht de speler van Jong Ajax ontspannen.

Ünüvar viert zijn treffer tijdens zijn debuut tegen Spakenburg samen met Lassina Traoré en Jurgen Ekkelenkamp - ANP

Wat heet, in de eerste divisie is Ünüvar een van de smaakmakers dit seizoen. Met dertien doelpunten en tien assists drukt de aanvaller nadrukkelijk zijn stempel op het elftal van trainer John Heitinga. De mindere periode heeft hij duidelijk achter zich gelaten. "Het is een traject wat je aangaat op het moment dat het minder gaat", begint Ünüvar te vertellen. "Ik had begin vorig seizoen veel klachten, maar na de winterstop heb ik het toch weer opgepakt." "Ik heb veel geïnvesteerd in mezelf, extra getraind en ook gesproken met de juiste mensen. Inmiddels heb ik sinds een jaar weer de stijgende lijn te pakken."

Ünüvar viert een treffer namens Jong Ajax - Pro shots

Gesprekken voerde hij met Mitchell van der Gaag, vorig jaar trainer van Jong Ajax en nu actief in de technische staf van het eerste, en Heitinga, huidig trainer van het belofte-elftal. "John helpt mij nu heel veel. Ik heb een hele goede band met hem." 'Nog niet op weg om verschil te maken' Gesprekken met Erik ten Hag worden niet gevoerd. De trainer van de hoofdmacht liet zich onlangs wel kritisch uit Ünüvar. Hij vindt dat de jeugdinternational nog niet klaar is voor een vaste plek in de A-selectie. "Naci is op de goede weg, maar hij is nog niet op de weg om voor ons het verschil te maken", verklaarde Ten Hag, die ook aangaf de voorkeur te hebben voor Zakaria Labyad binnen de selectie. Ünüvar zelf reageert nuchter op de uitspraken van Ten Hag. "Dat is zijn mening. Ik vind dat ik aardig op weg ben en het goed doe. Mijn voetballende kwaliteiten komen naar voren en ik ben super fit, negentig minuten lang. Het is voor mij wachten op mijn kans en moet nu vooral hard werken bij Jong Ajax en het daar laten zien", klinkt het volwassen en zelfverzekerd.

Ajax-trainer Erik ten Hag - ANP