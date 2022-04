Wekdienst 1/4: Accijns op brandstof verlaagd • Loting voor WK voetbal in Doha

Goedemorgen! Het kabinet verlaagt vandaag de accijns op brandstof, waardoor aan de pomp drukte wordt verwacht. En Nederland hoort tegen wie het eind dit jaar in Qatar moet spelen tijdens het WK voetbal.

Maar eerst het weer: De natte sneeuw trekt naar het zuiden weg en geleidelijk wordt het droog. Later breekt vooral in het noorden de zon ook even door. Het wordt 3 tot 5 graden.

weer 1-04 - Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Bekijk hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Automobilisten moeten deze ochtend rekening houden met drukte vanwege sneeuwval. Het KNMI heeft tot 10.00 uur code geel afgegeven vanwege gladheid voor bijna het hele land, met uitzondering van Friesland, de Waddeneilanden, Groningen, Zeeland en Limburg.

Het kabinet verlaagt de accijns op brandstof. Bij benzine gaat het om 17 cent per liter en bij diesel om 11 cent. Tanken wordt daarmee een stuk goedkoper. Verwacht wordt dan ook dat het druk wordt aan de pomp.

In Doha in Qatar wordt de loting voor het WK voetbal verricht. Nederland hoort met wie het eind dit jaar in de poule belandt. Bondscoach Louis van Gaal is niet bij de loting, hij is besmet met het coronavirus.

Wat heb je gemist? 11 procent van alle overlijdensgevallen in 2021 in Nederland kwam door corona. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal overleden er volgens het statistiekbureau dat jaar 19.379 mensen aan de gevolgen van een corona-infectie. 61 procent van die mensen was boven de 80.

En dan nog even dit: Max Verstappen en zijn Formule 1-collega's racen dit jaar in plaats van in het Russische Sotsji in Qatar. Door Sotsji ging eerder dit jaar een streep, vanwege de Russische invasie in Oekraïne. Die grand prix stond gepland voor 25 september. Dit jaar stond er geen race in Qatar gepland, omdat die zou botsen met het WK voetbal daar. Maar eind september kan die race wel verreden worden.