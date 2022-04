Oranje in pot 2, openstaande tickets en geen Van Gaal: even warmlopen voor WK-loting

De voetbalwereld zoomt vanavond om 18.00 uur (Nederlandse tijd) in op een conferentiezaal in Doha, waar 32 balletjes in schalen liggen te wachten voor de loting van het WK voetbal in Qatar. Na de loting weet Nederland waar het in Qatar aan toe is. We zetten even wat dingen op een rij.

De potten

In de zaal bij de loting vanavond ontbreekt de stijlvolle afvaardiging van Italië. De Europees kampioen is de grote afwezige in Qatar, nadat Noord-Macedonië de Italiaanse WK-droom vorige week aan diggelen schoot.

Door het Italiaanse fiasco kwam er een plek vrij in pot 1 tijdens de loting, waarin het gastland en de zeven hoogst geplaatste landen van de FIFA-ranking zitten. Portugal bemachtigde die positie, nadat het niet dezelfde misser als Italië had gemaakt en afgelopen dinsdag Noord-Macedonië versloeg.