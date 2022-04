Qatar vervangt Sotsji op Formule 1-kalender vanwege Russische invasie in Oekraïne

De geschrapte Grand Prix van Rusland in Sotsji wordt definitief vervangen door Qatar. Daardoor blijft het recordaantal van 23 races dit seizoen gehandhaafd.

Door Sotsji ging eerder een streep, wegens de Russische invasie in Oekraïne. De grand prix stond gepland voor 25 september.

Vorig jaar was de Formule 1 voor het eerst present op het Losail-circuit in Doha, dat vooral bekend is van MotoGP. Dit jaar stond de race niet op de rol, omdat het zou botsen met het WK voetbal in Qatar, maar eind september past wel.

Het Formule 1-management (FOM) heeft al een tienjarige grand prix-deal met Qatar, die volgend jaar ingaat.