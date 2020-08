Dumoulin valt in tweede Touretappe: 'Stom, maar geen schade'

Dumoulin over val in tweede etappe: 'Stom, maar geen schade' - NOS

Een knullig moment in de slotfase van de tweede etappe: Tom Dumoulin komt bergop ten val. Hij heeft naar eigen zeggen geen schade opgelopen.

"Stom", omschrijft Dumoulin zijn val. "Ik weet eigenlijk niet precies wat er gebeurde. Ik keek even naar links. Misschien week ik wel een beetje uit naar rechts daardoor. Toen kwam Kwiatkowski en hij reed mijn stuur uit mijn handen."

De Nederlandse klassementsrenner heeft geen noemenswaardige schade opgelopen. "Gelukkig heb ik me niet echt pijn gedaan. Ik heb mijn knie een beetje gestoten, maar ik denk dat het wel oké is. Mijn rechterknie doet het meeste pijn, maar het zal wel loslopen denk ik. Laten we het vooral niet opblazen", relativeert Dumoulin.

Geen tijdverlies

De Jumbo-Visma-renner kon snel weer aansluiten bij de groep favorieten. "Het gebeurde in de finale van de etappe en dan zit ik vol met adrenaline. De val gebeurde voordat ik er erg in had en voordat ik het wist, was ik ook weer terug."

Bekijk hier de val van Dumoulin in de tweede etappe: