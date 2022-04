Hier en daar ongeluk door gladheid, ook mooie plaatjes door sneeuw

Automobilisten moeten deze ochtend rekening houden met drukte vanwege sneeuwval en gladde wegen. Het KNMI heeft tot 10.00 uur code geel afgegeven vanwege gladheid voor bijna het hele land, met uitzondering van Friesland, de Waddeneilanden, Groningen, Zeeland en Limburg. Het KNMI waarschuwt ook voor zware windstoten aan de westkust en bij het IJsselmeer. Vooral in het westen, midden en zuiden van het land ligt een laagje sneeuw. Later in de ochtend trekken sneeuwbuien in zuidelijke richting het land uit. Daarna verdwijnt overal de gladheid, is de verwachting. De waarschuwing code geel geldt tot 10.00 uur, maar automobilisten moeten de hele ochtend rekening houden met lokale gladheid. Dat komt doordat het gestrooide zout moet worden ingereden. Volgens Rijkswaterstaat rijdt het merendeel van de automobilisten rustig. Het is aan te raden om wat meer afstand te houden op de weg, al kan dat wel leiden tot files.

De problemen op de weg door de sneeuw spelen zich vooral af in de Randstad #A4 Rotterdam ◄► Amsterdam en in het midden van het land #A27 Almere ► Utrecht #A28 Zwolle ► Amersfoort pic.twitter.com/Y6jp2pxb6o — ANWB Verkeersinformatie (@ANWBverkeer) April 1, 2022

Vannacht leidde de gladheid tot een paar ongelukken. Zo gleed bij Hidaard, in Friesland, een busje van de weg. De bestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij een ongeluk op het Stadionviaduct in Rotterdam is vanochtend een dode gevallen, onduidelijk is of dat door de sneeuw of gladheid kwam. Ook raakten twee mensen gewond. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht, op beelden is te zien dat er een motorblok uit een auto is geslingerd.

Ongelukken door gladheid en sneeuw - NOS

In Veghel kwam een 76-jarige vrouw met haar auto in het water terecht. Vermoedelijk zag ze door de sneeuw de rand van de kade niet, zegt een fotograaf die ter plaatse was. Ze kon op eigen kracht uit haar auto komen en hoefde niet naar het ziekenhuis. Al miljoenen kilo's zout gestrooid Rijkswaterstaat verwacht vooralsnog geen zware ochtendspits, maar denkt dat het wel drukker wordt dan normaal op een vrijdagochtend. De dienst gaat nu uit van ongeveer 175 kilometer file. Gisteren waarschuwde Rijkswaterstaat al voor gladde wegen in het hele land. Er werden 577 strooiwagens en 630 sneeuwschuivers ingezet om de wegen begaanbaar te houden. Rond 06.00 uur vanochtend had Rijkswaterstaat ongeveer 6 miljoen kilo zout gestrooid op de wegen.

❄ | Sinds gisteravond 19:00 uur is er ongeveer 6 miljoen kilo zout gestrooid en zijn er honderden sneeuwschuivers op pad geweest. Toch kan het op sommige rijstroken nog best wit zijn. #codegeel #sneeuw pic.twitter.com/BVImtJO0Xg — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) April 1, 2022

Afgelopen nacht werden al wel wat mooie plaatjes gedeeld van het dunne laagje sneeuw.

Zojuist maakte ik deze foto 📸 in #Amsterdam langs de #A2. Het zijn mooie plaatjes in de #sneeuw maar het kan ook gevaarlijk zijn op de weg ❗️

Wees verstandig en pas uw snelheid aan naar de omstandigheden! Voor uw veiligheid en die van anderen 🙂#Rijkswaterstaat #weginspecteur pic.twitter.com/NCLSZwCpTC — Weginspecteur William (@WIS_William_) April 1, 2022