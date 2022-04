Code geel vanwege sneeuw, hier en daar ongeluk door gladheid

Automobilisten moeten deze ochtend rekening houden met drukte vanwege sneeuwval. Het KNMI heeft tot 10.00 uur code geel afgegeven vanwege gladheid voor bijna het hele land, met uitzondering van Friesland, de Waddeneilanden, Groningen, Zeeland en Limburg. Het KNMI waarschuwt ook voor zware windstoten aan de westkust en bij het IJsselmeer.

Vooral in het westen, midden en zuiden van het land wordt (natte) sneeuw verwacht. Later in de ochtend trekken die sneeuwbuien in zuidelijke richting het land uit. Daarna verdwijnt overal de gladheid, is de verwachting.

Hier en daar ongelukken

Het weer heeft vannacht niet tot grote problemen geleid. Wel waren er een paar ongelukken. Zo gleed er bij Hiddaard, in Friesland, een busje van de weg. De bestuurder werd naar het ziekenhuis gebracht.

In Veghel, Noord-Brabant, kwam een 76-jarige vrouw met haar auto in het water terecht. Vermoedelijk zag ze door de sneeuw de rand van de kade niet, zegt een fotograaf die ter plaatse was. Ze kon op eigen kracht uit haar auto komen en hoefde niet naar het ziekenhuis.