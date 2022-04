Code geel beëindigd, hier en daar ongelukken door gladheid

De weerwaarschuwing voor gladheid is niet langer van kracht. Code geel gold tot 10.00 uur voor een groot deel van Nederland. Ook werd gewaarschuwd voor zware windstoten aan de westkust en bij het IJsselmeer.

Automobilisten moeten nog wel de rest van de ochtend rekening houden met drukte vanwege gladde weggedeelten. Vooral in het westen, midden en zuiden van het land ligt een laagje sneeuw. Later in de ochtend trekken sneeuwbuien in zuidelijke richting het land uit. Daarna verdwijnt overal de gladheid, is de verwachting.

Volgens Rijkswaterstaat rijdt het merendeel van de automobilisten rustig en zijn de wegen over het algemeen goed berijdbaar. Het is aan te raden om wat meer afstand te houden op de weg, al kan dat wel leiden tot files. Rond 08.00 uur stond er 80 kilometer file. Volgens Rijkswaterstaat is dat voor een vrijdag "een zware spits".