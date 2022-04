Heldenspeld voor gijzelaar Apple Store Amsterdam en vier anderen

De Bulgaarse man die in februari urenlang gegijzeld werd in de Apple Store in Amsterdam heeft samen met vier anderen een heldenspeld gekregen van burgemeester Halsema. Dat maakte de burgemeester bekend op Instagram.

De gijzelaar werd urenlang onder schot gehouden in de winkel, de vier anderen zaten al die tijd verstopt in een kast. "Namens alle Amsterdammers heb ik ze bedankt voor hun moed en daadkracht", schrijft Halsema op Instagram. Halsema zegt dat "heel het land meeleefde met de gijzelaars".

Ze roemde de Bulgaar die "in een split second" besloot weg te rennen toen hij voor de deur van de winkel het water moest ophalen waar de gijzelnemer om had gevraagd. De 27-jarige verdachte uit Amsterdam rende daarop achter hem aan en werd vervolgens door de politie aangereden. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen.

"Zijn heldendaad is ongelofelijk moedig, ook al ziet hij zichzelf niet als held", schrijft ze. Ook de andere vier, die net als de Bulgaar anoniem willen blijven, waren volgens Halsema moedig. "Ondanks hun benarde situatie wisten zij belangrijke informatie over de gijzeling door te geven aan de politie."

200 miljoen aan cryptomunten

Tijdens de urenlange gijzeling op 22 februari schoot de gijzelnemer op de politie. Ook dreigde hij om zichzelf op te blazen. Hij eiste voor 200 miljoen euro aan cryptomunten. Tijdens de gijzeling stuurde hij foto's naar de lokale zender AT5. Een van de foto's was van hem en de gegijzelde.

Zo'n zeventig mensen die zich in het gebouw bevonden zijn tijdens en na de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht.

