CBS: vorig jaar ruim 19.000 mensen overleden aan corona

11 procent van alle overlijdensgevallen in 2021 in Nederland kwam door corona. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal overleden er volgens het statistiekbureau dat jaar 19.379 mensen aan de gevolgen van een corona-infectie. 61 procent van die mensen was boven de 80.

Opgeteld bij de cijfers uit 2020 stierven er de afgelopen twee jaar 39.552 Nederlanders aan corona. De cijfers van het CBS wijken af van die van het RIVM, dat in 2020 en 2021 bij elkaar 21.049 coronadoden registreerde. Het CBS rapporteert de cijfers op basis van officiële verklaringen van artsen over iemands doodsoorzaak. Een arts is niet verplicht zo'n melding te doen aan het RIVM.

Oversterfte en uitgestelde zorg

Onder 80-plussers komt de oversterfte grotendeels overeen met de sterfte aan corona. Oversterfte is kort gezegd de hoeveelheid sterfgevallen die wordt vastgesteld boven wat er statistisch gezien verwacht wordt in een bepaalde periode. De verwachting wordt mede bepaald op basis van sterfgevallen in eerdere jaren en de bevolkingsontwikkeling.

In de derde coronagolf - augustus tot en met december - overleden bijvoorbeeld 6400 80-plussers meer dan verwacht. Bij 5000 van hen was corona de oorzaak.

Bij 65- tot 80-jarigen bedroeg de oversterfte in die periode 3500, waarvan 2200 door corona. Bij mensen onder de 65 was dat 1200 sterfgevallen, waarvan 500 door corona. Mogelijk heeft een deel van de oversterfte die niet door corona komt, te maken met de gevolgen van uitgestelde zorg.

Langdurige zorg

Daarnaast keek het CBS naar sterfte onder mensen die langdurige zorg kregen. Van de mensen die in 2021 overleden aan het virus, ontving 46 procent zo'n vorm van zorg. Het ging bijvoorbeeld om bewoners van verpleeghuizen of instellingen voor gehandicaptenzorg. Een jaar eerder was dit 58 procent.