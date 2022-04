Van Gerwen in winderige zaal snel onderuit tegen Wade: 'Ik ben hier de dupe van'

De Premier League-avond van Michael van Gerwen in het Engelse Birmingham heeft niet lang geduurd: de darter ging bij zijn eerste optreden meteen onderuit. De Engelsman James Wade, hekkensluiter na zeven speelronden, toonde zich met 6-2 de meerdere van de koploper uit Noord-Brabant.

Vorige week slaagde Van Gerwen er in Rotterdam net in om de eindzege te pakken in Ahoy. De drievoudig wereldkampioen verloor in de finale met 6-5 van de Engelsman Joe Cullen. Eerder dit seizoen was hij in de Premier League al wel de beste in Exeter en Brighton.

In Birmingham faalde Van Gerwen vooral met zijn laatste pijl. Met een check-out van 15% (2 uit 13) gaf hij zijn tegenstander alle ruimte afstand te nemen.

'Ben de dupe'

Na afloop was Van Gerwen boos op de organisatie. Hij klaagde vooral over wind in de zaal. "Ik zak hier door het ijs, maar de PDC zakt ook door het ijs. Als mensen in de zaal al zeggen: de wind vloog me om de oren... Ik ben hier de dupe van.", aldus Van Gerwen.

Uiteindelijk was het Jonny Clayton die in Birmingham de zege voor zich opeiste. De Welshman was in de finale met 6-1 te sterk voor Wade en legde daarmee beslag op zijn tweede overwinning in de Premier League. Dankzij zijn zege komt hij op gelijke hoogte met Van Gerwen.