John van den Brom zet zijn loopbaan voort in Saudi-Arabië; hij gaat aan de slag bij Al Tawoon. Van den Brom zat zonder een club na zijn ontslag bij Genk in december vorig jaar. Eerder was hij werkzaam bij Vitesse, ADO Den Haag, Anderlecht, AZ en FC Utrecht.

Al Tawoon staat in de reguliere competitie op de dertiende plaats, vlak boven de degradatiestreep.

Willem II, dat Fred Grim had ontslagen, wilde Van den Brom half maart naar Tilburg halen. Maar hij bedankte voor de eer.