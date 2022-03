Nederlaag in Miami kost Medvedev eerste plaats op wereldranglijst

Daniil Medvedev heeft verzuimd de eerste plaats op de wereldranglijst weer over te nemen van Novak Djokovic. De Rus had bij het masterstoernooi van Miami de laatste vier moeten halen, maar ging in de kwartfinales onderuit tegen Hubert Hurkacz: 6-7 (7), 3-6.

Heel verrassend was Medvedevs nederlaag nu ook weer niet. Hij speelde slordig, getuige zijn bijna dertig afzwaaiers, en de Pool is titelverdediger in Florida.