Moeder ontvoerde Insiya doet opnieuw beroep op koningin Máxima

De moeder van het in 2016 ontvoerde meisje Insiya heeft opnieuw een beroep gedaan op het Koninklijk Huis. In een brief en videoboodschap vraagt ze koningin Máxima om aandacht voor het ontvoerde kind.

"Ik geloof dat uw steun en uw inzet Insiya terug kunnen brengen naar Nederland, naar huis", zegt Nadia Rashid in de video, die ze op Twitter heeft geplaatst. Rashid doet de oproep in het kader van een staatsbezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind aan Nederland volgende week, zegt ze.

Ontvoering

De toen 2-jarige Insiya werd in Amsterdam in opdracht van haar vader ontvoerd en naar India overgebracht. De organisatie die het kind probeert terug te halen, zegt dat Insiya een Nederlandse staatsburger is en illegaal wordt vastgehouden.

De ontvoerders en de vader kregen eerder in Nederland celstraffen opgelegd. De vader van het kind werd vorig jaar bij verstek veroordeeld tot negen jaar gevangenisstraf. Hij weigert het meisje over te dragen aan Nederland.

In 2018 oordeelde het hof in Den Haag dat Nederland onbevoegd is de vader te dwingen het meisje terug te laten keren.

'Hartverscheurend'

De moeder van Insiya zocht al eerder contact met Máxima. In 2018 nam ze ook al een videoboodschap op en schreef ze een brief aan de koningin. Via de Rijksvoorlichtingsdienst liet Máxima toen weten dat ze meeleefde met Rashid.

Een jaar later, toen het koningspaar op staatsbezoek was in India, betuigden koning Willem-Alexander en koningin Máxima hun medeleven aan de moeder. Zij zeiden toen haar situatie "hartverscheurend" te vinden.