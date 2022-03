Nederlands getint Wolfsburg langs Miedema's Arsenal, ook Lyon halvefinalist CL

De vrouwen van VfL Wolfsburg hebben de laatste vier van de Champions League bereikt. Na de 1-1 in Londen wonnen ze woensdagavond in eigen stadion met 2-0 van Arsenal.

Wolfsburg, in 2013 en 2014 winnaar van het toernooi en daarna drie keer verliezend finalist, was voor rust oppermachtig. Jill Roord (met Lynn Wilms en Dominique Janssen in de basis; Joëlle Smits en Shanice van de Sanden bleven op de bank) zorgde al na negen minuten voor 1-0: ze was alert toen Arsenal de bal niet weg kreeg na een corner.

Arsenal (met Vivianne Miedema) drong na rust wat meer aan en gaf het ook na de 2-0 (een eigen doelpunt van Leah Williamson) niet op. Miedema kopte op de lat, waarna Wolfsburg-keepster Almuth Schult met de hulp van de paal de rebound uit het doel hield. Roord was nog dicht bij de 3-0.

Nu tegen Barcelona

Wolfsburg treft nu op 23 of 24 april bekerhouder Barcelona, dat dinsdag afrekende met Real Madrid.

De andere halve finale wordt een Frans onderonsje tussen Paris St. Germain en zevenvoudig Champions League-winnaar Olympique Lyonnais dat zich vanavond in eigen huis ontdeed van Juventus.