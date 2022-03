Kabinet: voor bijna 516 miljoen euro aan Russische tegoeden bevroren

In Nederland is bijna 516 miljoen euro aan Russische tegoeden en contracten bevroren. Dit staat in een brief die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het gaat om relaties met Russische banken, trustkantoren, pensioenfondsen en beheerders van belegginsginstellingen. Daarnaast zijn er voor ruim 154 miljoen transacties tegengehouden. "Er is sprake van een ongekend stevig pakket", aldus minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken.

Vorige week, op 22 maart, stond de teller nog op 400 miljoen euro.

De Tweede Kamer wilde vandaag weten hoe het precies zit met de Nederlandse sancties tegen Rusland. Dat gebeurde in een debat na de toespraak van de Oekraïense president Zelensky.