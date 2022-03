Gijs de Jong ziet verbetering in mensenrechten Qatar: 'Evolutie, geen revolutie'

"Dan wordt ons verzekerd dat iedereen veilig is", zegt De Jong. "Maar dan zeggen wij dat veilig niet genoeg is. Dat mensen zich ook welkom moeten voelen. Dat is precies waar we verder proberen te komen met het organisatiecomité. Door dialoog komen we verder."

Zo heeft De Jong met de organisatie gesproken over de situatie van LHBTI-gemeenschap, voor wie het in Qatar strafbaar is om de seksuele voorkeur openlijk te uiten.

Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB legt een dag voor de WK-loting uit hoe de Nederlandse voetbalbond zich bewust is van de mensenrechtensituatie in Qatar, maar toch gaat deelnamen aan het WK. "We komen hier met als doel wereldkampioen te worden, maar willen tegelijkertijd maatschappelijk bewust deelnemen."

"Er zijn drie opties", aldus De Jong. "Je doet niet mee en boycot het toernooi, of je doet mee en je doet niets, zoals Honduras vandaag bepleitte. Wij proberen die werelden juist bij elkaar te brengem. Duurzame verandering is onze insteek. Wij denken dat dat kan."

"In Nederland zullen ze zeggen: te slap. Hier zullen ze zeggen: te kritisch", vervolgde De Jong. "Laten we kijken naar wat er is gebeurd vanaf 2010. Er is wat gebeurd. Het is evolutie, geen revolutie. Wij hebben er in Nederland ook tien jaar over gediscussieerd dat er aan Sinterklaas mindere punten zitten."

'Louis heeft zijn mening en dat is goed'

Samen met bondsvoorzitter Just Spee moest De Jong na het congres van de FIFA in Doha de uitspraken van bondscoach Louis van Gaal over het WK in Qatar uitleggen. "Ik vind het belachelijk dat het WK daar is", zei de Nederlandse bondscoach vorige week. "Dat we in een land spelen om 'het voetbal daar te ontwikkelen', zoals de FIFA dan zegt. Dat is al bullshit. Het gaat gewoon om geld en om commerciële belangen bij de FIFA."

"Louis heeft zijn mening en dat is goed. Dat is de Nederlandse cultuur", aldus De Jong. "Het wordt hier al snel geïnterpreteerd dat wij in het westen deze mensen niet het toernooi gunnen. Dat is nooit de bedoeling geweest. Dus daarom hebben we ze het nog een keer uitgelegd. Of de kou uit de lucht is? Dat weet je natuurlijk nooit, maar volgens mij wel. Het was een goed gesprek."