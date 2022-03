'Arbeiders moesten zelf miljarden betalen om in WK-gastland Qatar te werken'

Veel buitenlandse arbeiders die in het afgelopen decennium gewerkt hebben in WK-gastland Qatar, hebben zichzelf daarvoor diep in de schulden moeten steken. In totaal betaalden arbeiders uit Bangladesh zo'n 2 miljard dollar, en werkers uit Nepal zo'n 400 miljoen dollar aan wervingskosten, becijferde de Britse krant The Guardian, dat de berekeningen voorlegde aan verschillende mensenrechtenorganisaties.

Volgens The Guardian gaat het om het topje van de ijsberg. Bengaalse en Nepalese arbeiders maken ongeveer een derde uit van het totale aantal buitenlandse krachten in Qatar. Een groot deel van de arbeiders kwam naar Qatar om de stadions en overige infrastructuur te bouwen die nodig is voor het WK voetbal. Dat wordt eind dit jaar georganiseerd. Morgen is de loting voor het WK.

In Qatar zelf is het officieel verboden om wervingskosten in rekening te brengen bij de arbeiders, in Nepal en Bangladesh mag het wel, maar is het gebonden aan een maximumbedrag. Toch worden de regels regelmatig overtreden. Meestal moeten de arbeiders in het land waar ze vandaan komen een fors bedrag betalen aan een rekruteringsbureau of bemiddelaar.

Lening afsluiten

De kosten variëren tussen de 1000 en 4000 dollar. Dat betekent dat een arbeider soms meer dan een jaar moet werken om alleen al zijn schuld af te betalen. Een Bengaalse bouwvakker verdient ongeveer 275 dollar per maand, aldus The Guardian.

Om de wervingskosten te kunnen voldoen, sluiten de arbeiders leningen af tegen hoge rentepercentages of verkopen ze een deel van het land dat ze thuis bezitten. De reden dat ze toch naar Qatar gaan, is vanwege het gebrek aan werk in hun eigen land.

