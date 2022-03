SER: 'Geef werknemers meer zeggenschap over thuiswerken'

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert het kabinet de Wet flexibel werken aan te passen zodat werknemers meer zeggenschap krijgen over de mogelijkheid vanuit huis te werken. Volgens de SER is nieuwe wetgeving nodig omdat (deels) thuiswerken na de coronapandemie 'een structureler karakter zal krijgen in onze maatschappij'.

De SER komt met de aanbeveling in het advies Hybride werken dat morgen wordt gepubliceerd. Op dit moment mag een werkgever een verzoek tot thuiswerken afwijzen, zolang hij daarover met de werknemer in gesprek gaat. De SER adviseert de wet zo aan te passen dat werkgevers naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid moeten beargumenteren waarom een werknemer op kantoor moet werken.

Werken waar je wilt

GroenLinks en D66 dienden in januari vorig jaar al een wetsvoorstel in, die de drempel voor werkgevers moest verhogen om werknemers de optie tot thuiswerken te ontzeggen. Alleen zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zouden een werkgever volgens dat voorstel reden geven een verzoek tot thuiswerken te weigeren. Vakbond FNV steunde dat plan destijds.