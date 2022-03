FIFA: WK voetbal blijft voorlopig vierjaarlijks toernooi

Het WK voetbal blijft een vierjaarlijks toernooi. De FIFA ziet voorlopig af het evenement iedere twee jaar te houden, zo bleek tijdens het 72ste congres van de wereldvoetbalbond in Doha.

Volgens voorzitter Gianni Infantino was het mogelijk om iedere twee jaar een WK te houden. "Maar veel landen zitten niet te wachten op een nog vollere voetbalagenda. Het zou een flinke impact hebben. We hebben gekeken naar wat voor iedereen passend is."

'Beetje verrast'

De KNVB is nooit een voorstander van een WK om de twee jaar geweest. "Maar we waren wel een beetje verrast toen we Infantino hoorden zeggen dat de FIFA nooit voor een WK om de twee jaar is gegaan", reageerden bondsvoorzitter Just Spee en secretaris-generaal Gijs de Jong gezamenlijk.