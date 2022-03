NAVO-chef Stoltenberg: 'Ik vertrouw de Russen allerminst'

De NAVO zit vanwege de oorlog in Oekraïne in een lastige positie. Er wordt gevochten aan de oostgrens, maar ingrijpen gaat de meeste leden van het militaire bondgenootschap te ver. Ondertussen eist Rusland dat Oekraïne nooit lid wordt en demilitariseert, terwijl Oekraïne juist graag meer bescherming van NAVO-landen wil krijgen.

Inmiddels zijn er in acht landen aan de oostkant van het NAVO-gebied manschappen opgesteld. Want de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, vertrouwt de Russen allerminst. Wat er ook wordt beloofd aan de onderhandelingstafel. "We geloven de Russen niet, we hebben geen reden om ze te geloven. Ze hebben tijdens deze crisis keer op keer gelogen", zegt hij in gesprek met Nieuwsuur.

Stoltenberg waarschuwt dat we de Russen moeten beoordelen op hun daden, niet op hun woorden. "Natuurlijk verwelkomen we alle inspanningen om een politieke oplossing te vinden, maar wat we nu zien is dat Rusland een militaire uitkomst van deze oorlog blijft nastreven en dat ze zich niet terugtrekken. Hun troepen zelfs herpositioneren om het offensief in de Donbas-regio op te voeren."

Gas als wapen

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vandaag via een videoverbinding de Tweede Kamer toegesproken. Hij riep op alle handel met Rusland te stoppen en vroeg Nederland bereid te zijn tot een boycot van Russisch gas.

"Wat we tijdens deze crisis zien is een ongekend niveau van eenheid en bereidheid om sancties op te leggen aan Rusland", zegt Stoltenberg. "Er zal altijd een discussie zijn over wat we nog meer kunnen doen, maar één les hebben we geleerd: onze kwetsbaarheid door afhankelijk te zijn van gas en energie uit Rusland. Daar maakt Rusland nu gebruik van. Alle bondgenoten moeten hun afhankelijkheid van Russisch gas verminderen en meer investeren in diversiteit en andere bronnen, zodat Rusland gas niet als wapen kan gebruiken."

Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zou de Russische president Valdimir Poetin door zijn eigen defensiestaf niet volledig geïnformeerd worden over de situatie in Oekraïne. Stoltenberg: "Het probleem met een autocratisch systeem is dat mensen bang zijn om de leider te bekritiseren. Ze zijn geneigd om tegen de leider precies te zeggen wat die wil horen."

En volgens de NAVO loopt de invasie van Oekraïne allesbehalve goed voor de Russen. De opmars gaat langzamer dan verwacht, de Russen leiden veel verliezen omdat ze de kracht van de Oekraïense strijdkracht totaal hebben onderschat. "En dit maakt het natuurlijk ook moeilijker om een politieke oplossing te vinden. Rusland is zich niet helemaal bewust van de slachtoffers en de gevolgen van deze oorlog. Zowel voor Oekraïne als voor gewone Russen en Russische soldaten."