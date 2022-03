Zelensky's speech zat vol nationale trauma's en verzoeken, maar ook hoop

"De schaduw van Rotterdam hangt boven vele Europese steden", zei de Oekraïense president Zelensky vandaag in zijn speech voor de Tweede Kamer. Een belangrijke zin, zegt Jaap de Jong, hoogleraar Journalistiek en Retoriek aan de Universiteit Leiden. Want die zin koppelt het Nederlandse leed van de Tweede Wereldoorlog aan het actuele oorlogsleed in Oekraïne. Er zaten veel meer vergelijkingen tussen Nederland en Oekraïne in de toespraak die vandaag via een videoverbinding werd gegeven. Dat was essentieel om een empathische band te creëren en zo meer hulp of steun te kunnen krijgen, zeggen De Jong en David Criekemans, hoofddocent internationale politiek aan de Universiteit Antwerpen. Een aantal vergelijkingen tussen beide landen was volgens hen voorspelbaar, maar een paar verrasten ook. Ook de hoop die voor het eerst te horen was, viel hen op. Zo sprak Zelensky over de wederopbouw van zijn land, na de oorlog. Gisteren spraken we beide deskundigen voor een vooruitblik op de toespraak, vandaag spreken we ze voor een analyse. Allereerst de speech. Kijk 'm hier volledig terug:

Kijk hier de volledige toespraak van Zelensky in Tweede Kamer - NOS

De Jong verwachtte een mix van twee communicatiestijlen: vriendelijkheid om de welwillendheid van het Nederlandse publiek aan te wakkeren en een dwingende toon om druk uit te oefenen voor meer sancties. "En dat ging helemaal volgens de planning", zegt De Jong. "Zelensky ziet Nederland als een land dat goed kan helpen bij oplossingen", zegt Criekemans. "Daarom riep hij op tot hulp, maar focuste hij ook op gelijkwaardige nationale trauma's." De positieve toon viel wel op, gaat hoogleraar De Jong verder. "Zelensky denkt daar heel bewust over na. De leiders die het volgens hem goed doen, spreekt hij aan met hun voornaam. Maar in de toespraak tot het Duitse parlement werd bijvoorbeeld bondskanselier Scholz alleen met zijn achternaam genoemd. Die 'Duitse bejegening' kreeg Nederland niet - hier overheerste de inspanning om common ground te creëren. Rutte werd als vriend in de strijd aangesproken." Waarschijnlijk omdat de Oekraïense president inziet dat hij meer voor elkaar krijgt als hij Nederland "niet in de hoek drijft", zegt De Jong. "Zelensky heeft zijn hand in speeches al eerder overspeeld door boos te worden." Criekemans voegt daar nog iets anders aan toe: "Waarschijnlijk heeft hij een goede klik met Rutte en de Oekraïense ambassades hebben geholpen bij het schrijven van de toespraken."

Het is sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne het veertiende parlement dat Zelensky toespreekt. Vanmorgen nog sprak hij het Australische parlement toe via een videoverbinding.

Zelensky verwees naar meerdere gebeurtenissen in het Nederlandse verleden. De Jong: "Ik had van tevoren een lijstje opgesteld met punten waarvan ik dacht dat hij ze zou gaan noemen, en die tikte hij allemaal aan. Hij had het over het bombardement in Rotterdam van mei 1940, over honger en dorst in de Oekraïense steden, hij speelde de Tweede Wereldoorlog-kaart grondig." Dit zei Zelensky over de Tweede Wereldoorlog:

Zelensky: 'Schaduw Rotterdam hangt over Europese steden' - NOS

Ook sprak hij over het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014 boven het oosten van Oekraïne. En verwees hij naar 1 april 1572, toen de watergeuzen in de Tachtigjarige Oorlog de Spanjaarden verdreven uit Den Briel. Dat doet Zelensky om verbindingen te leggen, zegt Criekemans. "Hij probeert door die nationale trauma's te benoemen een lotsverbondenheid te suggereren. En met zo'n verbondenheid creëer je een positieve publieke opinie", legt de hoofddocent uit. "En door de oorlog in Oekraïne een Europese oorlog te noemen - zoals hij doet - zorg je ook voor meer betrokkenheid."

Sancties In de toespraak riep Zelensky op tot zwaardere sancties tegen Rusland. Nederland moet alle handel stoppen en ook bereid zijn tot een boycot van Russisch gas. Daarnaast riep hij op om meer wapens te leveren aan Oekraïne.