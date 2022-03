Nederlandse topclubs trekken stekker uit BeNeLiga: 'Onvoldoende draagvlak'

De clubs uit de Belgische Pro League waren juist wel unaniem voor de komst van de BeNeLiga. In een verklaring stelde de Pro League halverwege maart dat er "unaniem draagvlak is om de mogelijke realisatie van de competitie alle kansen te geven".

De Nederlandse topclubs hebben de gesprekken over het opzetten van de BeNeLiga een gecombineerde Nederlands-Belgische competitie stopgezet. Volgens een verklaring van de Eredivisie NV is er "onvoldoende draagvlak bij hen en de overige Nederlandse clubs om de BeNeLiga op poten te zetten".

In de afgelopen maanden is onderzocht of een BeNeLiga met een zogenaam 'split season model', een seizoen bestaande uit haalbaar was. Hierover was begin maart door een Nederlands-Belgische met de top van de UEFA delegatie onder leiding van voorzitter Aleksander Čeferin.

NL League

Beide landen zoeken nu naar alternatieven. "Het Nederlandse voetbal gaat nu verder met het verfijnen van het businessplan als één van de volgende stappen richting realisatie van de NL League", meldt de Eredivisie NV.

De Pro League stelt: "De Pro League neemt akte van de Nederlandse positie, en wil in de komende maanden concrete stappen zetten om het Belgische clubvoetbal opnieuw vooruit te helpen."