'Of er een streep door Van Aert kan voor Vlaanderen? Dat denk ik wel...'

Op het slechtst denkbare moment heeft de virusgolf die rondwaart in het peloton ook Jumbo-Visma bereikt. Drie dagen voor de Ronde van Vlaanderen ligt kopman en topfavoriet Wout van Aert in de lappenmand. "Hij belde vanochtend met het slechte nieuws", reageert sportief directeur Merijn Zeeman. "Of er een streep door zijn deelname kan? Als ik het op dit moment moet zeggen, denk ik dat wel ja. De precieze diagnose hebben we nog niet. Hij wordt de komende uren onderzocht." Na overwinningen in de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 Prijs, waarin de Belg aantoonde in topvorm te zijn, kan de timing niet beroerder zijn.

De Ronde van Vlaanderen was een hoofddoel voor Van Aert en Jumbo dit jaar. "Dit is super frustrerend. We hebben hier maanden naar toegewerkt. Met meetings, materiaal, trainingen, tactische sessies, analyses. We hebben fantastisch goede renners om hem heen nu, het team draait goed. Dan is het een klap als drie dagen van tevoren blijkt dat hij zeer waarschijnlijk niet mee kan doen."

Wout van Aert - ANP

Andere opties zijn er nog wel, zo bleek de voorbije weken. "De groep heeft laten zien dat er naast Wout nog twee renners bij de favorieten behoren; Christophe Laporte en Tiesj Benoot. Of zij kunnen winnen in hun huidige vorm? Dat denk ik wel. Ze zijn geen topfavorieten zoals Wout, Van der Poel, Pogacar en Asgreen, maar Christophe heeft laten zien dat hij bij dat groepje hoort. We zijn zeker nog niet verslagen." 'Extremer dan andere jaren' Over de vele ziektes in het peloton, moet ook Zeeman constateren dat "het heel opvallend is". "Corona is er nog steeds. En wat we nu merken, en daar hebben alle teams last van, is dat alle andere virussen terugkomen. Buikgriep, verkoudheid, influenza. Dat lijkt nog veel extremer dan andere jaren." "Wat ik ervan begrijp, is dat we met z'n allen twee jaar lang heel voorzichtig zijn geweest. En nu grijpt het hard om zich heen."

De ziekte bij Van Aert komt op het moment dat ook David Dekker kampt met de naweeën van een coronabesmetting (en daardoor een pauze heeft ingelast). Bovendien stapte Tom Dumoulin vorige week al na drie etappes af in de Ronde van Catalonië. 'Tom heeft een tik gehad' "Tom mocht weer beginnen na een besmetting. Maar een besmetting en ook een stevige griep, kunnen na-ijlen. Dat duurt even voordat je daar van herstelt. En Tom heeft daar een tik van gehad." Of is de inactiviteit van het trio een gevolg van angst? De wielerwereld schrok op 21 maart, toen Sonny Colbrelli na afloop van de eerste etappe in Catalonië ineenzakte. De Italiaan was ziek opgestapt in de Spaanse rittenkoers, met een hartstilstand tot gevolg.

