Hockeybond trekt boetekleed aan: 'Ik denk aan individuele leed bij speelsters'

De uitkomst van een onafhankelijk onderzoek dat de Nederlandse hockeybond KNHB liet uitvoeren naar de veiligheid van het sportklimaat binnen de nationale vrouwenploeg loog er niet om. Dat prestatieklimaat blijkt de afgelopen jaren gepaard te zijn gegaan met druk, angst, onzekerheid en intimidatie. "Ik ben geschrokken en wij zijn als hockeybond geschrokken", reageert algemeen directeur Erik Gerritsen. "We erkennen de uitkomsten van het onderzoek volledig en concluderen dat het prestatieklimaat niet veilig genoeg is. We betreuren dat. Maar ik moet daarbij ook denken aan het individuele leed dat daarachter zit bij speelsters. En dat is wat mijzelf ook raakt." Daardoor kon het gebeuren dat de Nederlandse hockeysters in Tokio olympisch goud veroverden, maar nauwelijks genoten van dat succes. "Klopt. En dat is toch een smet op een gouden medaille. Het sportplezier is het allerbelangrijkste en dat iedereen zichzelf kan zijn. En dan vandaaruit tot goede prestaties komen. Daar moeten we het hardste aan werken."

Vreugde bij de hockeysters in Tokio - ANP

De vraag rijst of de bestuurders ook iets te verwijten valt. Ja, vindt Gerritsen. "Wel degelijk. Het is sluimerend ontstaan en steeds erger geworden. En des te treuriger: het is niet opgemerkt en niet doorbroken. Het is niet door het systeem opgemerkt, maar er moesten eerst signalen naar buiten komen." 'Geen doofpot' Een forse misser dus, maar grote consequenties wil hij er niet aan verbinden. De directie hoeft wat hem betreft niet te wijken. "Wij vinden heel duidelijk dat er dingen niet goed zijn gegaan, maar uit het onderzoek is wel gebleken dat op het moment dat er signalen gekomen zijn, de bond wel geacteerd heeft. De bond heeft dingen niet in de doofpot gestopt."