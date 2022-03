'Een van de slachtoffers McDonald's Zwolle had criminele contacten'

De dodelijke schietpartij in een McDonald's in Zwolle had mogelijk te maken met een conflict in het criminele circuit. Een van de twee slachtoffers had criminele contacten, zeggen bronnen tegen RTV Oost. Het andere slachtoffer is zijn oudere broer.

De slachtoffers maakten deel uit van de Alevitische gemeenschap, een religieuze stroming binnen de Turkse gemeenschap in Nederland. Bronnen in die gemeenschap zeggen tegen de regionale omroep. dat de jongste broer in het verleden banden had met de criminele organisatie rond Hüseyin Baybasin. Die zit in Nederland een levenslange celstraf uit voor moord, uitlokking van moord, gijzeling, handel in drugs en deelname aan een criminele organisatie.

"De jongste ging met die beruchte groep om, dat wist iedereen in onze gemeenschap", vertellen de bronnen. "Dat waren hele fanatieke mensen, die zelfs banden leken te hebben met terreurorganisatie PKK. Iedereen keek hem door die contacten met een schuin oog aan."

De politie kan dat niet bevestigen. "Wat de aanleiding was om daar te zijn is onderwerp van onderzoek", aldus een woordvoerder. De politie wil alleen kwijt dat de twee broers actief waren als horeca-ondernemer in Zwolle en daardoor ook bekende personen waren in de lokale gemeenschap.

Schulden

Volgens de bronnen zou de jongere broer lange tijd in Turkije hebben verbleven omdat het hem in Nederland "te heet onder de voeten werd". Hij zou hier veel schulden hebben, bij overheidsinstanties maar ook bij criminele contacten.

De oudere broer die hem vergezelde in de McDonald's stond daar, volgens dezelfde bronnen, helemaal buiten. "Dat was een gouden vent voor ons Alevieten", zegt een van de contacten tegen de regionale omroep. "Hij stond voor alles en iedereen klaar. Hij wilde altijd helpen. Zo verzorgde hij bijvoorbeeld vaak genoeg uitvaarten in het buitenland, als nabestaanden daartoe niet in staat waren. Hij droeg het lokale sportleven een warm hart toe en je kon altijd bij hem terecht met je problemen."

'Collateral damage'

Binnen de gemeenschap wordt gedacht dat de jongste broer terug in Nederland was om zijn problemen op te lossen en zijn oudere broer naar een afspraak bij de McDonald's was meegegaan als bemiddelaar. "Daardoor was de oudste op de verkeerde plek, op het verkeerde moment. Collateral damage, zogezegd." De schutter zou de broers volgens een van de bronnen bij het fastfoodrestaurant hebben opgewacht. Ook dat kan de politie niet bevestigen.

Vanochtend werd bekend dat de politie een verdachte heeft aangehouden voor de schietpartij. Een 32-jarige man meldde zich gisteravond op het politiebureau van Deventer. Er zijn nog niet meer details bekendgemaakt over de verdachte of over een motief.

De familie van de twee broers laat in een verklaring weten geschokt kennis te hebben genomen van de moord en in het duister te tasten waarom het is gebeurd.

De gemeente Zwolle organiseert morgen een bijeenkomst voor iedereen in de McDonald's was waar de schietpartij plaatsvond of in de buurt was toen het gebeurde. Mensen kunnen er slachtofferhulp krijgen en met de politie spreken. De bijeenkomst is van 15.00 tot 18.00 uur bij hotel Lumen.