Illegale sigarettenfabriek in Herkenbosch opgerold, 'grootste vangst ooit'

Volgens de opsporingsdienst is er beslag gelegd op naar schatting 140.000 kilo tabak, waarmee vermoedelijk voor 20 tot 25 miljoen euro aan accijns zou zijn ontdoken. Een woordvoerder van de FIOD zegt dat er niet eerder zo'n grote fabriek is gevonden. "Dat is te zien aan de opzet van de fabriek, maar ook aan de hoeveel tabak die we vinden", legt ze uit. "De vrachtwagens reden af en aan."

Britse markt

De sigaretten waren mogelijk bedoeld voor de Britse markt. "Dat vermoeden we vanwege de opdruk op de sigarettenpakjes. Er staat op de verpakkingen een Engelse tekst", zegt de woordvoerder. "In Groot-Brittannië is de accijns ook hoger dan hier."

Er is niemand aangehouden. Vlak voor de douane binnenviel, zijn de werknemers ervandoor gegaan, meldt 1Limburg. De machines in de fabriek worden ontmanteld en de tabak wordt vernietigd.