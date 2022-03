Gevluchte Oekraïense kinderen willen voetballen in Nederland, maar hoe dan?

Dat verliep niet altijd even soepel. Het bleek in veel gevallen niet te doen alle informatie en documenten bij elkaar te krijgen. De verzoeken van sommige kinderen moesten zelfs door de FIFA worden gecheckt.

Nazar komt uit Brovary, een voorstad van Kiev waar al weken hevig wordt gevochten . Hij had in de nacht van de Russische inval de slaap nog maar net uit zijn ogen gewreven, of zijn vader had zijn tas met militaire uitrusting al gepakt.

Cor verbaast het niks. Het eerste dat Nazar hem gevraagd had, was hoe hij zo snel mogelijk bij Ajax terecht kon komen.

"Are you a selector?", vraagt hij hem. Dat blijkt niet het geval. Teleurgesteld voegt hij zich weer bij zijn landgenootjes, eist de bal op en pingelt langs een paar verdedigers.

De training is net begonnen als Nazar opeens het veld afrent. Hij sprint in de richting van een man die aan de zijlijn staat te kijken.

Volgens Cor zijn alle kinderen hier anders. Sommigen kwamen bij de eerste ontmoeting op hem afgerend om met behulp van Google Translate over hun oorlogservaringen te vertellen. Anderen hadden de angst nog in hun ogen staan en zeiden niets.

Een bericht van Slava in de Telegram-groep 'Ukrainians in Holland' (4.000 leden) deed wonderen. Oekraïense vluchtelingen krijgen in die chat steun van hun landgenoten die al langer in Nederland zijn.

Dat is drie weken geleden. Nu woont Nazar met zijn moeder en zijn zus bij kennissen in Amsterdam. Voetbal helpt hem de dagen door. De allereerste aankopen van zijn moeder in Nederland waren een bal en een paar voetbalschoenen.

Tijdens de training op het hoofdveld van Swift heeft Nazar het hoogste woord. Als Cor een oefening uitlegt, werpt hij zich op als vertaler. Dat hij hier de baas is, is ook niet zo gek: hij is de beste speler van het stel.

KNVB: "Dit is een hele nieuwe situatie"

Verenigingsadviseur Erwin Dam begeleidt 180 amateurclubs namens de KNVB. Hij ondersteunt ze ook bij het toelaten van Oekraïense vluchtelingen.



"Dit is echt een hele nieuwe situatie", vertelt hij. "We zitten daardoor in een opstartfase en proberen zo goed mogelijk te helpen. In stedelijke gebieden krijgen bijna alle clubs hier nu mee te maken. We denken echter dat ook clubs in dorpen, waar Oekraïense gezinnen gaan worden ondergebracht, zich hier op moeten voorbereiden."

"Clubs lopen tegen het papierwerk aan. De FIFA is onder meer betrokken bij de overschrijvingsprocedure om fraude te voorkomen. Dat is een regeling die ooit is ingesteld omdat betaald voetballers uit het buitenland door amateurclubs konden worden aangetrokken. Daar hebben kinderen uit Oekraïne nu wrang genoeg last van."

"Bij inschrijvingen willen we voorkomen dat men de bocht afsnijdt. Juist om latere problemen te voorkomen. Ook moedigen we clubs aan om die kinderen in het sociale aspect mee te nemen."