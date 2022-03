Veelbesproken Infantino gaat voor derde termijn als FIFA-baas

Gianni Infantino wil aanblijven als voorzitter van wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft hij op het 72e FIFA-congres aangekondigd.

De 52-jarige Zwitser gaat zodoende voor zijn derde termijn als voorzitter. In 2016 begon hij aan die baan, als opvolger van Joseph Blatter, die onder grote druk van een corruptieschandaal aftrad.

"Dit is het laatste reguliere congres tot de volgende verkiezingen, volgend jaar", zei Infantino aan het einde van het congres.

"Omdat jullie hier bijna allemaal bij elkaar zijn, als leden van de FIFA, wil ik jullie als eerste vertellen dat ik op het volgende FIFA-congres herkiesbaar ben." De Zwitser kreeg daarop applaus vanuit de zaal.

Ophef

Infantino zorgde in zijn afgelopen termijn voor behoorlijk wat ophef. Vorige week baarde hij nog opzien met een speech in Qatar, waarin hij zich van zijn feestelijkste kant toonde. Eerder had hij beweerd dat er niet 6.500, maar slechts drie doden waren gevallen bij de bouw van WK-stadions in Qatar.