Bussen voor evacuatie vertrokken naar zwaar belegerd Marioepol

Een konvooi van Oekraïense 45 bussen is naar de zuidelijke havenstad Marioepol vertrokken om humanitaire goederen te leveren en burgers te evacueren, nu er in de stad een staakt-het-vuren is afgekondigd. Dat bevestigt vice-premier Irina Verestjoek van Oekraïne. Het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC) kan morgen helpen met het opzetten van een corridor, als de betrokken partijen het eens worden over de starttijd, duur en route. Eerdere pogingen om veilige corridors te organiseren zijn mislukt. Ondertussen zitten tienduizenden mensen in de stad weken zonder water, eten en medische hulp. Volgens het Rode Kruis is het leveren van humanitaire goeden aan de stad "ontzettend belangrijk". "Het leven van tienduizenden mensen hangt ervan af." De burgemeester Marioepol zei deze week dat tot 170.000 inwoners vastzitten in de stad, die zonder stroom zit en met slinkende voorraden kampt. De stad, die voor de oorlog meer dan 400.000 inwoners had, is een strategisch doel van de Russische invasie en heeft daardoor te maken gehad met bijna constante bombardementen.

Waarom de strijd in Marioepol zo hevig is, legt NOS op 3 uit in deze aflevering van de podcast Lang verhaal kort.

Dat de Russen na een staakt-het-vuren de aanval op Marioepol hervatten, is volgens Peter Wijninga, defensie-expert van het Haags Centrum voor Strategische Studies, zeker. "Het is de Russen alles aan gelegen Marioepol in te nemen vanwege de strategische functie in de regio, als landbrug tussen de Donbas en de Krim. En het is een belangrijke haven." Mochten de Russen erin slagen Marioepol in te nemen en de troepenmacht te concentreren op de Donbas, dan dreigt het Oekraïense leger daar te worden omsingeld, zegt Wijninga. "Dan worden ze vanuit de Donbas aangevallen, maar ook vanuit Charkov, en dan mogelijk later ook vanuit Marioepol." Het stadsbestuur van de belegerde stad Marioepol, in het zuidoosten van Oekraïne, deelde eerder deze beelden op sociale media. Te zien is hoe de stad is vernietigd door Russische bombardementen: