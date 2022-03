Zorgen bij theaters om kaartverkoop: 'Bezoek nog angstig vanwege corona'

De organisatie maakt zich zorgen over de toekomst. "Er is veel verlies geleden en er is ook steun geweest. Die steun is er nu natuurlijk niet meer. Als dit zo doorgaat, kan het wel voor problemen gaan zorgen bij theaters."

We kunnen weer naar het cabaret, concerten gaan 'gewoon' door en er zijn weer toneelstukken in theaters die vol mogen zitten. Er zijn dan wel bijna geen coronaregels meer, bezoekers zijn soms nog wat terughoudend. Bij verschillende voorstellingen zit de zaal niet vol en dat brengt theaters in de financiële problemen.

"Theaterpubliek is vaak wat ouder en lijkt soms huiverig om dicht op elkaar te zitten. Ook kopen mensen vaak geen kaartje meer omdat ze twijfelen of de voorstelling wel zal doorgaan."

Volgens de woordvoerder komt dat onder meer doordat de afgelopen twee jaar voorstellingen vaak werden afgelast door de corona-maatregelen. "Mensen plannen nu minder vooruit, terwijl je een theateravond voorheen wel van tevoren plande. Last minute komt het er vaak niet meer van."

Veel minder kaarten verkocht

Ook in Meppel merken ze dat er minder mensen naar het theater komen. "De voorstellingen lopen nu op zo'n 65 procent van voor de coronacrisis", zegt Natalie Straatman, directeur van Schouwburg Ogterop, tegen RTV Drenthe. "Zelfs de grote namen krijgen niet de aantallen bezoekers die we vanuit het verleden gewend zijn. Dat heeft financieel natuurlijk gevolgen voor ons."

Ook in andere delen van Drenthe - waaronder Assen, Coevorden en Roden - komen er minder mensen. "Het zit nog niet in ieders systeem om weer naar de theaters te gaan. Mensen spreken wel uit dat ze willen komen, maar zijn ook druk met van alles. Een deel van de bezoekers is ook nog een beetje angstig voor corona. Er zijn natuurlijk nog veel besmettingen."

Bonbons

In de hoop om weer wat meer bezoekers naar het theater te krijgen, gaan medewerkers van de schouwburg in Meppel langs bij vaste theatergangers. Ze krijgen bonbons en een cadeautje. "We moeten echt laten zien aan de mensen dat we er nog zijn en wat voor voorstellingen we hebben. Daarom deze actie", zegt de directeur.

Sommige theaters krijgen wel alle kaarten verkocht. Het Atlas Theater in Emmen heeft bijvoorbeeld alweer een aantal uitverkochte voorstellingen gehad. Vooraf eten mensen vaak in het theaterrestaurant. "Wij merken dat onze bezoekers zin hebben om weer een avondje uit te gaan."

Dat beeld herkent de VSCD ook. "Je ziet door het hele land dat er minder kaarten worden verkocht, maar niet op alle plekken. Het verschilt enorm per theater."