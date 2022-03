Turkije wil rechtszaak Khashoggi aan Saudi-Arabië overlaten

Het Openbaar Ministerie (OM) in Turkije wil de rechtszaak tegen 26 verdachten van de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi stopzetten en aan Saudi-Arabië overdragen. De zaak zou in Turkije bij verstek worden behandeld; de verdachten houden zich vermoedelijk in Saudi-Arabië schuil.

Saudi-Arabië zegt dat het in 2020 al acht mensen voor de moord heeft veroordeeld. Wie dat waren, is nooit bekendgemaakt. Omdat verdachten niet twee keer voor dezelfde zaak mogen worden gestraft, had Turkije om hun namen gevraagd.

Saudi-Arabië antwoordde dat het de zaak wil overnemen en verzocht Turkije om de internationale aanhoudingsverzoeken in trekken. Het OM in Turkije is daar nu voor, omdat de verdachten uit het buitenland komen en het Turkije niet gelukt is om hen op te sporen. De rechtbank moet met de stopzetting en de overdracht van de zaak instemmen.

Moord op Khashoggi

Jamal Khashoggi was een vooraanstaand journalist en criticus van het Saudische regime. Hij werd in oktober 2018 in Saudische consulaat in Istanbul door Saudische geheimagenten vermoord. Zijn lichaam is nooit teruggevonden.

Amerikaanse inlichtingendiensten kwamen vorig jaar in een rapport tot de conclusie dat de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman opdracht voor de moord had gegeven. Bin Salman ontkent dat.