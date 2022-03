Kameroen naar het WK? Niet als het aan Algerije ligt, dat play-off over wil spelen

De Algerijnse voetbalbond heeft de FIFA verzocht om het play-off-duel tussen Algerije en Kameroen over te laten spelen. Kameroen stelde in de laatste secondes van de wedstrijd een WK-ticket veilig, maar volgens de Algerijnen gebeurde dat alles op onreglementaire wijze.

Het duel in Blida kende een slotfase vol voetbaldrama. RKC-verdediger Ahmed Touba leek in de 118e minuut het winnende doelpunt binnen te koppen, maar in de 124e minuut schoot Karl Toko Ekambi Kameroen toch naar het WK.

In het stadion stortte trainer Djamel Belmadi ter aarde. Op sociale media ontstond meteen na na het laatste fluitsignaal een storm aan kritiek op de Gambiaanse scheidsrechter Bakary Gassama.

Duwtje

Men wees daarbij vooral op één sleutelmoment in de wedstrijd: een toegekende treffer van Kameroen in de eerste helft.

Een speler van de Kameroeners leek bij een corner een tegenstander te duwen, die daardoor een botsing met de keeper van de Algerijnen niet kon voorkomen.