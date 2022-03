Verdachte aangehouden voor doodschieten tweetal in McDonald's Zwolle

De politie heeft een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij gisteren bij een vestiging van McDonald's in Zwolle. De 32-jarige man meldde zich gisteravond op het politiebureau van Deventer.

De politie heeft nog niet meer details over de verdachte bekendgemaakt of over een motief. Ook is zijn relatie met de twee gedode mannen nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek gaat door, zegt een woordvoerder.

Bij die schietpartij zijn twee mannen van 57 en 62 jaar oud uit Zwolle gedood. Toen de politie aankwam, was een van de slachtoffers al overleden. Agenten hebben nog geprobeerd om de andere man te reanimeren, maar ook hij is in het restaurant overleden.

Paniek

Ooggetuigen zeiden tegen RTV Oost dat de schutter rond 18.00 uur de zaak van McDonald's in Zwolle-Noord binnenliep en eten bestelde. Daarna ging hij zitten aan een tafeltje en opende hij het vuur op twee mannen die naast hem zaten te eten. De schutter wist te ontkomen.

Er ontstond grote paniek onder de bezoekers van de zaak, onder wie kinderen. De bezoekers probeerden allemaal tegelijk naar buiten te komen. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar. Gisteravond hadden tien gezinnen met kinderen daar gebruik van gemaakt.